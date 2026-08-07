Таких висновків дійшли науковці зі США та Китаю, проаналізувавши дані понад 12 тисяч людей.

Люди, які у віці від 45 до 65 років підтримують нормальний артеріальний тиск, не мають діабету та не курять, можуть жити без деменції майже на 13 років довше.

У дослідженні проаналізували медичні записи 12 409 учасників, за якими спостерігали в середньому протягом 26 років. Вчені встановили, що саме три модифіковані фактори ризику — нормальний артеріальний тиск, відсутність цукрового діабету та некуріння — найбільше пов'язані з пізнішим розвитком деменції.

За підрахунками дослідників, люди, які не мали жодного з цих факторів ризику у середньому віці, жили без деменції в середньому на 12,6 року довше, ніж ті, хто мав усі три.

Автори наголошують, що ключовим періодом для профілактики є саме вік від 45 до 65 років. У цей час особливо важливо підтримувати здоров'я судин, адже високий артеріальний тиск, діабет і куріння поступово пошкоджують кровоносні судини, що може негативно впливати і на роботу мозку.

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Крім вищого ризику розвитку деменції, учасники з усіма трьома факторами ризику також частіше помирали раніше.

Під час аналізу дослідники врахували й інші чинники, які можуть впливати на ризик деменції, зокрема стать, вік, расу, рівень фізичної активності та наявність генетичного варіанта APOE4, який асоціюється з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

Водночас автори підкреслюють, що дослідження не доводить прямий причинно-наслідковий зв'язок між цими факторами та розвитком деменції. Воно демонструє лише стійкий статистичний зв'язок.

«Наші результати свідчать про те, що людям варто активно запобігати розвитку цих факторів ризику в середньому віці як стратегії збереження здоров'я мозку протягом наступних десятиліть», — зазначив один з авторів дослідження, епідеміолог Джозеф Кореш із NYU Langone Health.

Науковці також звернули увагу на те, що жінки в середньому довше жили без деменції, ніж чоловіки, що, на думку авторів, може відображати існуючі нерівності у стані здоров'я та доступі до медичної допомоги.

Дослідники планують надалі оцінити, чи можуть зміни способу життя вже після 45 років безпосередньо впливати на відтермінування розвитку деменції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють близько 10 мільйонів нових випадків деменції, а зі старінням населення кількість людей, які живуть із цим захворюванням, продовжує зростати.