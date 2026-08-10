Кадрові питання, посилення фронту та далекобійні удари по РФ: Зеленський провів нараду з військовим командуванням

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням, під час якої обговорили кадрові пропозиції, ситуацію на фронті, посилення ключових напрямків, далекобійні удари по Росії та потреби української ППО.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

"Важливі військові питання сьогодні вирішили. Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині", – ідеться у повідомленні.

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Президент подякував всім підрозділам, які демонструють результати у захисті українських позицій та знищенні російських окупантів у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля.

Окремо він відзначив підрозділи ДШВ ЗСУ за активні дії та зазначив, що під час наради сторони обговорили подальші кроки для розширення оперативних можливостей українських військ.

Також обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії та українські мідлстрайки.

"Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну СБС ЗСУ, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій", – додає Президент.

Під час наради також увагу приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, обласних центрів та столиці, які постіно перебувають під російськими ударами.

"Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти", – підкреслив глава держави.