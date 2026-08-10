ЦПД: роспропаганда продовжує поширювати маніпуляції щодо падіння російської ракети на території Польщі

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю поширення фейків роспропагандою щодо падіння російської ракети на території Польщі.
Про це ЦПД повідомив у Телеграмі.
У TikTok поширюють відео польською мовою, створені за допомогою штучного інтелекту. Під виглядом гумористичного контенту вони просувають маніпулятивні твердження, зокрема нібито ракета була українською, але її «замаскували» під російську.
У ЦПД зазначають, що мета таких інформаційних вкидів – нав’язати польському суспільству викривлену версію подій, посилити напругу та погіршити українсько-польські відносини.
Центр наголошує: до подібного контенту в соцмережах варто ставитися критично та перевіряти інформацію за офіційними джерелами.
Контекст
- Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у ніч на 30 липня системи розвідки зафіксували активність російської стратегічної авіації. Польща підвищила готовність сил ППО, зокрема підняла чергові винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного спостереження.
- Радари зафіксували кілька десятків ракет над Заходом України. Одна з них наблизилася до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінила напрямок і повернула на схід. Близько 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.
- Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
- Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Це сталось, якби вона продовжила свій політ, заявив згодом Туск.
- Глава українського МЗС Андрій Сибіга у розмові з польським міністром оброни закликав посилити повітряний щит України.