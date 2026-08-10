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ЦПД: роспропаганда продовжує поширювати маніпуляції щодо падіння російської ракети на території Польщі

У навколо падіння російської ракети на території Польщі.

ЦПД: роспропаганда продовжує поширювати маніпуляції щодо падіння російської ракети на території Польщі
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю поширення фейків роспропагандою щодо падіння російської ракети на території Польщі.

Про це ЦПД повідомив у Телеграмі.

У TikTok поширюють відео польською мовою, створені за допомогою штучного інтелекту. Під виглядом гумористичного контенту вони просувають маніпулятивні твердження, зокрема нібито ракета була українською, але її «замаскували» під російську.

У ЦПД зазначають, що мета таких інформаційних вкидів – нав’язати польському суспільству викривлену версію подій, посилити напругу та погіршити українсько-польські відносини.

Центр наголошує: до подібного контенту в соцмережах варто ставитися критично та перевіряти інформацію за офіційними джерелами.

Контекст

  • Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у ніч на 30 липня системи розвідки зафіксували активність російської стратегічної авіації. Польща підвищила готовність сил ППО, зокрема підняла чергові винищувачі F-16 та літак дальнього радіолокаційного спостереження.
  • Радари зафіксували кілька десятків ракет над Заходом України. Одна з них наблизилася до польського кордону на відстань близько 5 км, після чого змінила напрямок і повернула на схід. Близько 3:40 у повітряному просторі Польщі виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.
  • Для його ідентифікації та можливого перехоплення в район направили винищувач F-16. За шість хвилин об’єкт зник із радарів. До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
  • Польща була готова збити ракету, яка під час нічної атаки РФ по Україні перетнула польський кордон. Це сталось, якби вона продовжила свій політ, заявив згодом Туск.
  • Глава українського МЗС Андрій Сибіга у розмові з польським міністром оброни закликав посилити повітряний щит України.
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