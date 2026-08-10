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​Речник Повітряних сил закликав медіа не писати про "незбиті ракети"

Юрій Ігнат пояснив, що є проблеми із засобами ППО для збиття ворожої балістики, але запевнив, що "проводиться величезна робота", щоб вирішити цю проблему.

​Речник Повітряних сил закликав медіа не писати про "незбиті ракети"
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав журналістів утриматися від того, щоб після чергової атаки ворога писати про те, що "не збито жодної ракети".

Про це він сказав в телеефірі, передає Укрінформ.

"Хотів би звернутися до українських медіа, до Телеграм-каналів. Ми промоніторили наші групи, подивилися – скільки було інформації по балістиці, про останні атаки, зокрема по Одещині. Забиваєте в Гуглі "Повітряні сили" і бачите – не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань... Думаєте, від того стане комусь легше, що ми будемо нагнітати такими заголовками?" – зазначив Ігнат.

"Ми ж бачимо, що в Телеграм-каналах більше двох-трьох речень не буває. Таким чином, противник бере і цитує українські канали, у себе передруковує – мовляв, подивіться, у них не збито жодної ракети. Тобто, ми робимо всю роботу за Скабєєву, Соловйова і так далі. Просив би ще раз – від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо. Подача інформації є дуже важливою для нас – внутрішньої аудиторії, для сприйняття людей в Україні. Але не треба підігравати росіянам у цьому. Хотілося б, щоб адміністратори й журналісти зробили для себе подібні висновки", – додав речник. 

Водночас, він визнав, що є проблеми із забезпеченням засобів ППО для збиття ворожої балістики, але запевнив, що "проводиться величезна робота", щоб вирішити цю проблему.

"Ми очікуємо поставок від партнерів, проводиться величезна робота. Але маємо, власне, зараз ось таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку – це не є добре", – сказав Ігнат.

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