Послугу укладання шлюбу онлайн через "Дію" продовжили на два роки

Відповідна постанова Кабміну набирає чинності з 15 серпня 2026 року.

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Перший онлайн-шлюб через Дію

Уряд продовжив на два роки експериментальний проєкт з укладення шлюбу в електронній формі через "Дію".

Відповідну постанову від 6 серпня 2026 року №994 опубліковано на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів постановляє погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації експериментального проекту щодо укладення шлюбу в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), протягом двох років з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови", - йдеться в докумменті.

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Учасниками проєкту можуть бути громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорт громадянина України або закордонний паспорт, оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

Державну реєстрацію шлюбу в електронній формі проводитимуть визначені Міністерством юстиції відділи державної реєстрації актів цивільного стану.

Постанова набирає чинності з 15 серпня 2026 року.

Зазначимо, що майже 40% шлюбів в Україні у першому півріччі цього року було зареєстровано онлайн.

Одруження і розлучення через "Дію"