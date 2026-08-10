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Послугу укладання шлюбу онлайн через "Дію" продовжили на два роки

Відповідна постанова Кабміну набирає чинності з 15 серпня 2026 року.

Послугу укладання шлюбу онлайн через "Дію" продовжили на два роки
Перший онлайн-шлюб через Дію
Фото: скріншот відео Михайла Федорова

Уряд продовжив на два роки експериментальний проєкт з укладення шлюбу в електронній формі через "Дію".

Відповідну постанову від 6 серпня 2026 року №994 опубліковано на Урядовому порталі. 

"Кабінет міністрів постановляє погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації експериментального проекту щодо укладення шлюбу в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), протягом двох років з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови", - йдеться в докумменті.

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Учасниками проєкту можуть бути громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорт громадянина України або закордонний паспорт, оформлений засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

Державну реєстрацію шлюбу в електронній формі проводитимуть визначені Міністерством юстиції відділи державної реєстрації актів цивільного стану. 

Постанова набирає чинності з 15 серпня 2026 року.

Зазначимо, що майже 40% шлюбів в Україні у першому півріччі цього року було зареєстровано онлайн.

Одруження і розлучення через "Дію"

  • У 2024 році в Україні запустили послугу онлайн-одруження через додаток "Дія". Процес триває близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’являється в застосунку, а паперова версія надходить поштою. 
  • Першим у вересні 2024 року розпочав роботу Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції. З того часу тут зареєстровано 36 823 онлайн-шлюби. У вересні 2025 року до проєкту долучилися цифрові офіси ДРАЦС у Львові та Дніпрі. Відтоді у Львові зареєстровано 8 224 шлюби онлайн, у Дніпрі — 17 239.
  • Загалом від початку роботи цифрових офісів ДРАЦС станом на 1 липня 2026 року в електронній формі зареєстровано 62 286 шлюбів.
  • Минулого року Кабінет міністрів також повідомив, що з 2026 року запроваджує послугу розірвання шлюбу онлайн через "Дію" для подружжя, що не має неповнолітніх дітей.
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