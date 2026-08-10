Для удару по цілях окупантів розвідники використали морські дрони Magura.

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Фахівці спецпідрозділу Головного управління розвідки "Group 13" в межах операції на території тимчасово окупованого Криму на початку серпня уразили дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф", а також антену керування безпілотниками "Оріон".

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Для удару по цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura - носії FPV.

"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції “Group 13” можуть сягати десятків мільйонів доларів. Далі буде!", - йдеться в повідомленні.