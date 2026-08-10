Головне за ніч та ранок понеділка, 10 серпня: обстріл Харківщини, атака КАБами на Суми, понад 250 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 254 бойових зіткнення, бої на Лиманському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, підозра організатору шахрайської мережі Money 24/7.

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Росіяни обстріляли з артилерії житловий сектор села Бугаївка Чугуївського району Харківської області.

"Унаслідок ворожої атаки зруйновано будинки. Загинули п’ятеро людей", – повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 254 боєзіткнення.

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Ворог найбільш активний на п'яти напрямках.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито зокрема на Лиманському напрямку, де окупанти 30 разів атакували в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман, Діброва, Озерне та в районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Торське, Ямпіль.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 459 210 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 10 серпня російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами, здійснивши п'ять ударів.

Постраждала цивільна інфраструктура. Є влучання на трьох локаціях у двох районах – Ковпаківському й Зарічному, повідомив голова МВА Артем Кобзар.

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За оновленою інформацією, кількість поранених зросла з 5 до 14.

«На щастя, важких поранених немає. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес. Серед постраждалих – 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес», – зазначив очільник ОВА Олег Григоров.

У ніч на 10 серпня Росія атакувала українців керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська й окупованих Криму та Донецька.

Станом на 9:00, за попередніми даними, оборонці знешкодили 92 дрони і три боєприпаси «Бандероль» на півдні, півночі і сході країни, повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих уночі регіонів – Полтавська область, де ворог атакував промисловість, АЗС і приватне домогосподарство.

Виникли пожежі.

Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.

За матеріалами слідства, підозрюваний разом із іншими особами створив платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.

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Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання.

Більше інформації – в новині.

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