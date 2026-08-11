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США продали на брухт два нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом"

Обидва судна були захоплені, коли тривала операція в Венесуелі.

США продали на брухт два нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом"
Ілюстративне
Фото: Vessel Tracker

Уряд США продав на брухт два підсанкційні нафтові танкери, які були захоплені через кілька днів після операції Вашингтона у Венесуелі. 

Про з посиланням на Lloyd’s List пише Reuters.

Минулого місяця танкери придбала дубайська компанія з переробки суден Global Marketing Systems. Суму угоди не розголошують.

"Уряд США продав їх нам, і суд ухвалив рішення, яке це дозволяло, але є певні складнощі. Зокрема, ми не були впевнені, кому вони раніше належали", – сказав генеральний директор GMS Аніл Шарма.

Танкер Era йшов під російським прапором під час затримання. У січні берегова охорона США та військовий спецназ захопили його у водах на південь від Ісландії після кількатижневого переслідування через Атлантику. Тоді Вашингтон заявив, що Era використовували для перевезення підсанкційної нафти з Венесуели та Ірану.

Під російським прапором також був танкер Lileo. Його американські військові захопили в січні в Карибському морі. Судно перебувало під санкціями США проти Росії. Загалом після військової операції США у Венесуелі американська влада захопила до 10 нафтових танкерів. 

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