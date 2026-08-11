У шведському місті Євле затримали подружжя з Росії, яке розбило табір поблизу будинку, пов’язаного з генеральним директором оборонної компанії Saab Мікаелем Йоганссоном.
Про це повідомляє SVT Gävleborg.
Сам будинок йому не належить, власником є близька до Йоганссона людина. Охоронці керівника Saab звернули увагу на подружжя та викликали поліцію.
За даними SVT, перед цим жінка, яка розмовляла англійською з акцентом, зайшла на територію будинку та запитала, чи може ловити рибу з причалу. Їй відмовили.
Йоганссон пояснив, що через його роботу на Saab він має державну охорону. Компанія виробляє військову продукцію, зокрема для шведських Збройних сил.
"Ми ставимося до безпеки дуже серйозно і маємо належний захист", – сказав він.
Російське подружжя, яке проживає в Іспанії, заявило журналістам, що брало участь у протестах проти війни Росії проти України. За їхніми словами, депортація на батьківщину може бути для них небезпечною.
- Напередодні Служба безпеки Швеції викрила російську розвідувальну операцію. Агенти збирали дані про політичні рішення для подальшого маніпулювання чутливими темами в суспільстві.
- Основними пріоритетами для розвідників РФ залишаються позиції Швеції щодо НАТО та ЄС, військово-технічна підтримка України, а також розбудова власної оборонної спроможності.