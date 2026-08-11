У шведському місті Євле затримали подружжя з Росії, яке розбило табір поблизу будинку, пов’язаного з генеральним директором оборонної компанії Saab Мікаелем Йоганссоном.

Про це повідомляє SVT Gävleborg.

Сам будинок йому не належить, власником є близька до Йоганссона людина. Охоронці керівника Saab звернули увагу на подружжя та викликали поліцію.

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За даними SVT, перед цим жінка, яка розмовляла англійською з акцентом, зайшла на територію будинку та запитала, чи може ловити рибу з причалу. Їй відмовили.

Йоганссон пояснив, що через його роботу на Saab він має державну охорону. Компанія виробляє військову продукцію, зокрема для шведських Збройних сил.

"Ми ставимося до безпеки дуже серйозно і маємо належний захист", – сказав він.

Російське подружжя, яке проживає в Іспанії, заявило журналістам, що брало участь у протестах проти війни Росії проти України. За їхніми словами, депортація на батьківщину може бути для них небезпечною.