The Guardian: злочинці використовують сервіси подобової оренди житла для зберігання наркотиків і переховування людей

Злочинні угруповання використовують короткострокову оренду нерухомості типу Airbnb для переховування грошей, наркотиків і людей. Національна комісарка Бельгії у справах наркотиків Іне Ван Вімерш повідомила, що стрімке зростання сектору електронної комерції надзвичайно сприяє організованій злочинності, пише The Guardian.

Точний масштаб проблеми невідомий, але зрозуміло, що злочинці користуються гнучкістю платформ онлайн-бронювання. Зокрема, в частині безкоштовного скасування бронювання: якщо злочинний вантаж прибуде не в один порт, а в інший, зловмисники нічого не втратять, забронювавши житло біля кожного.

На початку серпня поліція виявила 3,3 кілограми кокаїну і понад 4800 євро в квартирі у центрі Брюсселя, яку здавали в оренду подобово. Ймовірно, цю нерухомість використовували для пакування наркотиків.

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В 2024 році, коли 11 людей затримали за участь в операціях з перевезення наркотиків між Бельгією і Великою Британією, в орендованому через Airbnb житла у Стадені вилучили наркотики на суму 21 млн євро.

Представник Airbnb у Франції і країнах Бенілюксу Клемент у коментарі De Staandard повідомив, що випадки бронювання житла представниками злочинного світу мають лише невелику частку серед мільйонів операцій. Компанія вживає різних заходів, зокрема використовує штучний інтелект для виявлення підозрілих бронювань. Про проблемних орендарів завжди повідомляють поліцію та місцеві органи влади.

Короткострокова оренда – лише один із аспектів сучасної економіки, що спрощує життя організованій злочинності. Ван Вімерш також вказала на легкість створення анонімних електронних скриньок, шифрований зв'язок, криптовалюту та повсюдність посилкової доставки.

«Те, що електронна комерція стрімко зростає, надзвичайно сприяє організованій злочинності, – сказала вона.

Національна комісарка Бельгії у справах наркотиків додала, що служби доставки також «дуже під загрозою» використання організованою злочинністю, бо «вже не виглядає підозріло, коли бачиш, що біля будинку сусіда зупиняється білий фургон і… передається невелика коробка».