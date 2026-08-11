У ДР Конго від еболи померли вже 2 тисячі осіб

Медики не можуть оперативно надати допомогу пацієнтам у віддалених районах.

Щонайменше 2 тисячі людей з підтвердженим аналізом померли унаслідок спалаху еболи у ДР Конго.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на уряд країни.

Зазначається, що це найшвидший спалах хвороби у країні. Медики не можуть оперативно надати допомогу у віддалених районах через конфлікти із повстанцями, погані дороги та страйки через затримку виплат.

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Станом на вівторок під час спалаху зареєстровано 4381 підтверджений випадок хвороби. Померло 2011 людей. 704 пацієнти лікуються у стаціонарі та ізольовані.

Такі дані фіксують майже через три місяці після оголошення спалаху 15 травня. Майже через дев’ять тижнів від хвороби померло 1000 людей і ще через три тижні – ще 1000. Це свідчить про те, наскільки швидко масштаби кризи виходять з-під контролю медиків.

Цей спалах уже став другим за масштабами в історії, поступившись лише епідемії у Західній Африці 2014–2016 років. Тоді зафіксували понад 28 тисяч випадків захворювання та понад 11 тисяч смертей.

Новий спалах еболи відрізняється від попередніх

Раніше представники ДР Конго заявили, що вірус, який спричинив масовий спалах, може мутувати.

Цей спалах Еболи відрізняється від більшості попередніх, оскільки проти рідкісного вірусу Бундібуджйо, що його спричинив, немає схвалених вакцин або методів лікування. Клінічні випробування для них розпочалися в Ітурі – епіцентрі спалаху.

У ВООЗ вважають, що спалах, ймовірно, розпочався в лютому, задовго до того, як влада виявила його в одному з найвіддаленіших та найуразливіших районів Конго. Деякі випадки на ранніх стадіях помилково пов’язали з малярією та тифом.

Перший вірус Еболи був виявлений у 1976 році поблизу річки Ебола на території сучасного Конго. Поточний спалах є 17-м – і найбільшим – з яким зіткнулася центральноафриканська країна.