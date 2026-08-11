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Парламент Туреччини погодив план реінтеграції колишніх бійців Робочої партії Курдистану

Більшість членів радикального руху отримають змогу уникнути покарань та повернутися до мирного життя.

Парламент Туреччини погодив план реінтеграції колишніх бійців Робочої партії Курдистану
Парламент Туреччини
Фото: DW

Турецький парламент після 12 годин дебатів ухвалив законопроєкт, який дозволить колишнім бойовикам Робочої партії Курдистану знову інтегруватися у суспільство. За виступили 468 депутатів, проти - 88.

Як пише Deutsche Welle, документ не є загальною амністією, але дозволяє призупиняти тюремні терміни, а також відкладати розслідування та судові засідання у кримінальних провадженнях проти курдів на 5-10 років. В разі вчинення обвинуваченими злочинів, не пов'язаних з тероризмом, їхні справи може бути закрито, а покарання вважатися відбутим. 

Таким чином на свободу можуть вийти близько 3 тисяч осіб, причетних до діяльності РПК. Не поширюються норми закону на звинувачених у навмисному вбивстві та засуджених до довічного ув'язнення. Також не буде звільнений з-під варти засновник курдського руху Абдулла Оджалан, якого утримують у в'язниці з 1999 року. Хоча саме він закликав курдів минулоріч припинити збройну боротьбу та розпустити РПК, що відкрило шлях до примирення.

Документ викликав критику як з боку членів РПК, так і турецьких націоналістів. Перші вважають його лише початком повноцінного мирного процесу і вимагають звільнення Оджалана і відновлення своїх політичних прав. Натомість другі звинувачують владу у тому, що вона пішла на поступки курдам. 

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