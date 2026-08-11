Парламент Туреччини погодив план реінтеграції колишніх бійців Робочої партії Курдистану

Турецький парламент після 12 годин дебатів ухвалив законопроєкт, який дозволить колишнім бойовикам Робочої партії Курдистану знову інтегруватися у суспільство. За виступили 468 депутатів, проти - 88.

Як пише Deutsche Welle, документ не є загальною амністією, але дозволяє призупиняти тюремні терміни, а також відкладати розслідування та судові засідання у кримінальних провадженнях проти курдів на 5-10 років. В разі вчинення обвинуваченими злочинів, не пов'язаних з тероризмом, їхні справи може бути закрито, а покарання вважатися відбутим.

Таким чином на свободу можуть вийти близько 3 тисяч осіб, причетних до діяльності РПК. Не поширюються норми закону на звинувачених у навмисному вбивстві та засуджених до довічного ув'язнення. Також не буде звільнений з-під варти засновник курдського руху Абдулла Оджалан, якого утримують у в'язниці з 1999 року. Хоча саме він закликав курдів минулоріч припинити збройну боротьбу та розпустити РПК, що відкрило шлях до примирення.

Документ викликав критику як з боку членів РПК, так і турецьких націоналістів. Перші вважають його лише початком повноцінного мирного процесу і вимагають звільнення Оджалана і відновлення своїх політичних прав. Натомість другі звинувачують владу у тому, що вона пішла на поступки курдам.