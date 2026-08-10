У Відні викрили міжнародну мережу, яка постачала обладнання для російського оборонпрому

Для прикриття постачань зловмисники використовували підставні фірми у Туреччині, ОАЕ, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі й Литві.

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Австрійська спецслужба викрила міжнародну мережу, яка допомагала Росії обходити санкції ЄС та купувати обладнання для військово-промислового комплексу.

Спеціально створена у Відні компанія закуповувала металообробні верстати і спеціальні інструменти, які згодом потрапляли на підприємства російського державного концерну «Ростех», ідеться на сайті австрійського МВС.

Це обладнання використовували для виробництва двигунів до крилатих ракет і бойових літаків.

Для прикриття постачань зловмисники використовували підставні фірми у Туреччині, ОАЕ, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі й Литві. На основі підроблених сертифікатів кінцевого споживача європейських виробників переконували, що товар залишиться у третіх країнах.

За даними слідства, мережа діяла з 2019 року, а після посилення санкцій змінила логістику. З 2022 року оборонним підприємствам РФ передали майна на понад 3,3 мільйона євро.

Під час обшуків у Відні правоохоронці вилучили носії інформації, а згодом затримали директора і співвласника компанії — громадянина Білорусі. За рішенням прокуратури його взяли під варту. Також силовики вилучили підсанкційне обладнання вартістю близько 140 тисяч євро, яке готували до відправки.