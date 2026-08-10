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Defense Tech

Медіа: У британських військових безпілотниках виявили китайські компоненти, які таємно передавали дані до КНР

Камери у дронах ВМС Британії передавали службові сигнали на IP-адресу в Китаї.

Медіа: У британських військових безпілотниках виявили китайські компоненти, які таємно передавали дані до КНР
Судно прикордонних сил Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Безекіпажні катери спеціального призначення K3 Scout, які використовують Королівський флот та елітні підрозділи Великої Британії, були оснащені камерами з компонентами китайського виробництва. 

Як пише The Telegraph, камери безпілотників ВМС Британії передавали службові сигнали на IP-адресу в Китаї.

Йдеться про парк безпілотних морських апаратів вартістю 12 млн фунтів стерлінгів, які британські військові використовують із березня 2026 року.

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Як з’ясувало видання, камери передавали так звані "сигнали про роботу" – дані, які підтверджували підключення пристрою до мережі та його нормальне функціонування. Сигнали надходили на пристрій із IP-адресою в Китаї.

Дрони поставила британська оборонна компанія Kraken Technology Group, яка закуповувала камери у стороннього виробника з гарантією їхньої безпеки.

У британському Міністерстві оборони заявили, що доказів передачі конфіденційної інформації або даних про військові системи за кордон немає. Водночас після виявлення проблеми відомство відключило всі інтернет-з'єднання камер цих безпілотників.

Інцидент викликав занепокоєння щодо національної безпеки. Зокрема, існували побоювання, що через потенційні вразливості під загрозою могли опинитися співробітники штабу Спеціальної морської служби (SBS) у Пулі, які мають доступ до секретної інформації.

K3 Scout використовуються у складі надводної флотилії Королівського флоту, а також експлуатуються 47-м підрозділом командос Королівської морської піхоти. Безпілотник здатен перевозити до 600 кг корисного навантаження та працювати безперервно до 30 днів.

За даними The Telegraph, цю модель також придбало Командування спеціальних операцій США, а самі апарати брали участь у навчаннях НАТО в Балтійському морі.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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