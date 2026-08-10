Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСвіт

Reuters: Біля узбережжя Оману стався витік російської нафти з танкера

Площа забруднення сягає  близько 390 км².

Reuters: Біля узбережжя Оману стався витік російської нафти з танкера
Російський танкер
Фото: BBC

Біля узбережжя Оману стався витік нафти з пошкодженого танкера Caroline Bezengi, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. Судно перевозило російську сиру нафту. Площа нафтової плями вже становить близько 390 км².

Про це повідомляє Reuters із посиланням на уряд Оману.

За даними Управління з охорони навколишнього середовища Оману, нафтову пляму зафіксували поблизу островів Халланіят. Вона простягається на північний схід у напрямку материка, а найближча її точка розташована приблизно за 7 кілометрів від берега.

Реклама

В Омані заявили, що для оцінки масштабів забруднення використовували, зокрема, супутникові знімки. Влада країни повідомила про намір вжити заходів для реагування на витік.

Незалежний аналіз супутникових даних та інформації від фахівців із судноплавства, проведений Reuters, свідчить, що станом на кінець липня витік із 274-метрового танкера Caroline Bezengi продовжував поширюватися.

Причини пошкодження судна наразі залишаються невідомими. За даними джерел у сфері морської безпеки, 8 червня, перебуваючи поблизу єменського порту Мукалла, екіпаж повідомив про проблеми, які могли бути пов'язані з вибухом на борту.

Дані судноплавства свідчать, що перед рейсом Caroline Bezengi було завантажене російською сирою нафтою. Востаннє судно передавало сигнал через систему AIS 11 червня біля узбережжя Ємену.

ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти Caroline Bezengi через його причетність до перевезення російських енергоносіїв. Танкер пов'язують із "тіньовим флотом" Росії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies