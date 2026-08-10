Reuters: Біля узбережжя Оману стався витік російської нафти з танкера

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Біля узбережжя Оману стався витік нафти з пошкодженого танкера Caroline Bezengi, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. Судно перевозило російську сиру нафту. Площа нафтової плями вже становить близько 390 км².

Про це повідомляє Reuters із посиланням на уряд Оману.

За даними Управління з охорони навколишнього середовища Оману, нафтову пляму зафіксували поблизу островів Халланіят. Вона простягається на північний схід у напрямку материка, а найближча її точка розташована приблизно за 7 кілометрів від берега.

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В Омані заявили, що для оцінки масштабів забруднення використовували, зокрема, супутникові знімки. Влада країни повідомила про намір вжити заходів для реагування на витік.

Незалежний аналіз супутникових даних та інформації від фахівців із судноплавства, проведений Reuters, свідчить, що станом на кінець липня витік із 274-метрового танкера Caroline Bezengi продовжував поширюватися.

Причини пошкодження судна наразі залишаються невідомими. За даними джерел у сфері морської безпеки, 8 червня, перебуваючи поблизу єменського порту Мукалла, екіпаж повідомив про проблеми, які могли бути пов'язані з вибухом на борту.

Дані судноплавства свідчать, що перед рейсом Caroline Bezengi було завантажене російською сирою нафтою. Востаннє судно передавало сигнал через систему AIS 11 червня біля узбережжя Ємену.

ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти Caroline Bezengi через його причетність до перевезення російських енергоносіїв. Танкер пов'язують із "тіньовим флотом" Росії.