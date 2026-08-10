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У Болгарії стався вибух на території військового заводу

Евакуйовано близько 300 людей.

У Болгарії стався вибух на території військового заводу
вибух
Фото: BTA

У селі Беліца поблизу Трявни в Болгарії на території військового підприємства EMKO сталися вибухи. Попередньо, загорілася вантажівка, після чого вогонь поширився на склад із боєприпасами.

Про це повідомляють болгарські медіа BNT News та BNR News.

За попередніми даними, близько 11:00 на території підприємства під час доставки палива загорілася вантажівка. Після цього пожежа поширилася на один зі складів із боєприпасами, де пролунали вибухи.

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Через інцидент район навколо заводу оточили. Влада активувала систему оповіщення BG-ALERT, а з прилеглої території евакуювали близько 300 людей. За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Івана Демерджієва, евакуація проводилася як превентивний захід.

Мер Трявни Денчо Мінев закликав жителів через задимлення та можливе забруднення повітря зачинити вікна, за можливості використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.

На місці працюють пожежники та поліцейські. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок вибухів немає.

Причини займання та обставини вибухів встановлюються.

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