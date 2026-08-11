Латвія виявила тунель під кордоном із Білоруссю

Латвійські військові виявили тунель під кордоном із Білоруссю, який міг використовуватися для незаконного переправлення мігрантів.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд країни заявив про посилення охорони 173-кілометрового кордону з Білоруссю. За словами міністра внутрішніх справ Яніса Домбрави, для цього збільшать координацію між прикордонною службою, поліцією, збройними силами та спецслужбами.
Також планують активніше використовувати безпілотники для виявлення та затримання нелегалів.
Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що переправленням мігрантів із Білорусі до Латвії займаються злочинні мережі. Після потрапляння до Латвії мігранти можуть безперешкодно пересуватися Шенгенською зоною і прямувати до інших країн Європи.
"Вони мігрують туди, де легше потрапити до ЄС. Тому ми не повинні бути найпростішим місцем для в'їзду", – зазначив Кулбергс.
Влада Латвії планує боротися не лише з безпосереднім перетином через кордон, а й із мережами, які перевозять мігрантів углиб країни, а також із пунктами їхньої перетримки. Для цього уряд оголосив операцію під назвою "Перевертень".
- Минулого місяця латвійські військові застосували сльозогінний газ і зробили попереджувальний постріл, щоб зупинити групу мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі.
- На початку серпня на кордоні з Білоруссю литовські прикордонники виявили третій за кілька тижнів підземний тунель. Його проклали під прикордонним загородженням на глибині близько 1,5 метра та укріпили колодами та дошками. Шлях ще не був завершений і не мав виходу за фізичне загородження на кордоні.