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Латвія виявила тунель під кордоном із Білоруссю

Підземний шлях могли використовувати для переправлення мігрантів.

Латвія виявила тунель під кордоном із Білоруссю
Тунель на кордоні з Білоруссю
Фото: DELFI

Латвійські військові виявили тунель під кордоном із Білоруссю, який міг використовуватися для незаконного переправлення мігрантів. 

Про це повідомляє Reuters.

Уряд країни заявив про посилення охорони 173-кілометрового кордону з Білоруссю. За словами міністра внутрішніх справ Яніса Домбрави, для цього збільшать координацію між прикордонною службою, поліцією, збройними силами та спецслужбами.

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Також планують активніше використовувати безпілотники для виявлення та затримання нелегалів.

Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що переправленням мігрантів із Білорусі до Латвії займаються злочинні мережі. Після потрапляння до Латвії мігранти можуть безперешкодно пересуватися Шенгенською зоною і прямувати до інших країн Європи.

"Вони мігрують туди, де легше потрапити до ЄС. Тому ми не повинні бути найпростішим місцем для в'їзду", – зазначив Кулбергс.

Влада Латвії планує боротися не лише з безпосереднім перетином через кордон, а й із мережами, які перевозять мігрантів углиб країни, а також із пунктами їхньої перетримки. Для цього уряд оголосив операцію під назвою "Перевертень".

  • Минулого місяця латвійські військові застосували сльозогінний газ і зробили попереджувальний постріл, щоб зупинити групу мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі.
  • На початку серпня на кордоні з Білоруссю литовські прикордонники виявили третій за кілька тижнів підземний тунель. Його проклали під прикордонним загородженням на глибині близько 1,5 метра та укріпили колодами та дошками.  Шлях ще не був завершений і не мав виходу за фізичне загородження на кордоні.
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