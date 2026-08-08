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За перше півріччя 2026 року українці 16 млн разів перетнули кордон

Кількість виїздів на 244 тисячі перевищила кількість повернень.

За перше півріччя 2026 року українці 16 млн разів перетнули кордон
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

За перше півріччя 2026 року Держприкордонслужба зафіксувала 16,23 млн офіційних перетинів державного кордону України. Цей показник практично відповідає аналогічному періоду минулого року.

Про це пише Судово-юридична газета.

З початку року з України виїхали 7,13 млн громадян, тоді як повернулися — 6,89 млн. Таким чином, кількість виїздів перевищила кількість повернень на 244,3 тисячі осіб.

У середньому, щомісяця 2,34 млн разів українці перетинали державний кордон. Водночас активність традиційно змінювалася залежно від сезону. Найменше перетинів зафіксували у лютому — 1,7 млн, а найбільше — у червні — 3,17 млн.

Лише за червень з України виїхало на 210,9 тисячі громадян більше, ніж повернулося.

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