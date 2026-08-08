За перше півріччя 2026 року українці 16 млн разів перетнули кордон

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За перше півріччя 2026 року Держприкордонслужба зафіксувала 16,23 млн офіційних перетинів державного кордону України. Цей показник практично відповідає аналогічному періоду минулого року.

Про це пише Судово-юридична газета.

З початку року з України виїхали 7,13 млн громадян, тоді як повернулися — 6,89 млн. Таким чином, кількість виїздів перевищила кількість повернень на 244,3 тисячі осіб.

У середньому, щомісяця 2,34 млн разів українці перетинали державний кордон. Водночас активність традиційно змінювалася залежно від сезону. Найменше перетинів зафіксували у лютому — 1,7 млн, а найбільше — у червні — 3,17 млн.

Лише за червень з України виїхало на 210,9 тисячі громадян більше, ніж повернулося.