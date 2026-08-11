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Трамп підписав указ про зменшення рекомендованих дитячих щеплень

Повторив антинаукову тезу про зв'язок між ін'єкціями та аутизмом.

Трамп підписав указ про зменшення рекомендованих дитячих щеплень
Вакцинація
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп видав виконавчий указ, відповідно до якого у країні скорочується кількість дитячих вакцинацій, які радять педіатри.

Як пише BBC, замість 18 щеплень документ передбачає 11. Також встановлюється наполеглива рекомендація розділити ін'єкції від кору, паротиту і краснухи, які зазвичай поєднані в один укол, відомий під абревіатурою MMR. 

Трамп пояснив свій указ тим, що нібито раніше діти у США отримували менше щеплень і "були набагато здоровішими, а таких високих рівнів аутизму просто не існувало".

В адміністрації республіканця не вперше намагаються просувати антинаукову тезу щодо того, що вакцинація може призвести до аутизму. Жодних доказів зв'язку між уколами та проблемами розвитку нервової системи вчені не знайшли. 

Серед демократів указ Трампа викликав обурення, адже становить загрозу для дітей. Конгресмени з опозиції заявили, що господар Білого дому не має компетенції для того, щоб ухвалювати рішення медичного характеру.

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