Гіганти фінансового ринку США виділили Nvidia 500 млрд доларів на ШІ-проєкти

Йдеться про будівництво нових центрів обробки даних та заводів для виробництва чипів штучного інтелекту.

Nvidia об'єдналася з найбільшими банками та інвесторами фінансового ринку США, щоб залучити 500 млрд доларів на інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це повідомляє BBC.

Виробник чипів уклав угоди з Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs та KKR.

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Інвестори вперше почали розглядати обладнання та інфраструктуру для ШІ, які часто називають “обчислювальними потужностями”, як окремий клас активів.

“У штучному інтелекті обчислення – це дохід”, – зазначив головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Фінансування буде спрямоване на власні проєкти Nvidia та ті, що реалізовують партнери компанії.

Інфраструктурні проєкти, ймовірно, включатимуть будівництво нових центрів обробки даних для розміщення, експлуатації та охолодження тисяч серверних стійок із чипами, що обробляють дані та завдання ШІ. Також йдеться про будівництво нових заводів для виробництва чипів штучного інтелекту, необхідних для живлення цих систем, та збільшення їх доступності для покупців.

Практично кожна велика технологічна компанія та компанія, що займається штучним інтелектом, використовує комп'ютерні чипи Nvidia або графічні процесори (GPU) для роботи своїх сервісів, платформ штучного інтелекту та чат-ботів на основі ШІ. Серед них є: Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI та Anthropic.

Такі компанії лише за три роки разом витратили понад 1 трлн доларів на проєкти та інфраструктуру штучного інтелекту. І, відповідно до прогнозів, витрати зростуть ще більше.

Зазначимо, попит на чипи та послуги Nvidia збільшив ринкову вартість компанії уп'ятеро за три роки.