Джерела: у владі обговорювали заміну голови НБУ, але станом на зараз відмовилися від цієї ідеї

Співрозмовники зазначили, що заміни Андрію Пишному станом на зараз немає.

Президент Володимир Зеленський теоретично розглядав ідею заміни голови Національного банку України Андрія Пишного, однак станом на зараз ознак підготовки його звільнення немає. Про це повідомили джерела LB у владних колах.

Про незадоволення президента головою НБУ спершу написало агентство Bloomberg. За інформацією журналістів, очільник держави вважає Пишного «занадто близьким» до Міжнародного валютного фонду – саме це анонімні співрозмовники назвали головною причиною роздратування президента. Напруга між українською владою і МВФ почала наростати взимку, коли кредитор погодив надання $8,1 млрд в обмін на виконання низки зобов'язань, зокрема – непопулярного рішення підвищити податки. Згодом Фонд дозволив відкласти рішення по податках.

Також президент нібито незадоволений тим, що регулятор недостатньо робить для підтримки воєнної економіки. Серед причин невдоволення Зеленського журналісти назвали й публічну діяльність Андрія Пишного, яку можна розцінити як політичну.

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Зараз президент не планує звільняти Андрія Пишного, повідомили джерела Bloomberg. У Володимира Зеленського немає сильної кандидатури, здатної замінити нинішнього голову.

«Порушені вами питання не обговорювалися – ані по суті, ані щодо наслідків, які вони мають. Упродовж чотирьох років повномасштабної війни НБУ демонстрував свою ефективність за кожним зі своїх мандатів: забезпечення цінової стабільності, підтримання стабільного валютного ринку та високої довіри до національної валюти, збереження фінансової стабільності й безперебійне функціонування банківської системи» , – прокоментували в НБУ для Bloomberg News.

Джерела LB також стверджують, що ознак підготовки звільнення голови НБУ немає. «Йому заміни зараз немає і бути не може», – говорять вони.

За даними Bloomberg, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія просував ідею заміни Андрія Пишного на колегу по політсилі, голову податкового комітету Данила Гетманцева. Ще одним кандидатом співрозмовники агентства назвали першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

«Але кажуть, що Гетманцев дійсно всюди ходить і розказує, що наче буде наступним головою Нацбанку», – прокоментував один зі співрозмовників LB.

Сам Данило Гетманцев, коментуючи публікацію Bloomberg, повідомив, що не відповідає вимогам, встановленим для голів Національного банку України.

Голову Національного банку призначає на посаду Верховна Рада за поданням президента України строком на сім років. Відповідно до законодавства, головою НБУ може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки чи фінансів або науковий ступінь у цих галузях, не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Особа не може бути Головою Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади, іншого державного органу, голови чи члена Ради Національного банку (крім голови НБУ), якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади, або є державним службовцем, або є керівником політичної партії чи членом керівного органу політичної партії, або є працівником юридичної особи, у тому числі її керівником, чи входить до складу керівного органу юридичної особи.

Андрій Пишний очолив Нацбанк у жовтні 2022 року. В банківській сфері він працював з 2000 року: почав як керівник юридичного відділення «Ощадбанку», а в 2014 році став головою правління цього банку і перебував на цій посаді до 2020 року.