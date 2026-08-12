Експосолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень до 11 серпня – строку, визначеного Вищим антикорупційним судом.
Про це повідомили "Суспільному" у пресслужбі ВАКС.
Заставу Стефанішині суд визначив у межах справи про незаконне збагачення.
Зазначається, що 11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід від Ольги Стефанішиної. Її розглянуть найближчим часом.
Контекст
- Ольга Стефанішина отримала підозру в незаконному збагаченні та за двома епізодами ймовірного недостовірного декларування. Сторона обвинувачення стверджує, що за півтора роки (2024-2025) Стефанішина набула активів на 13,9 млн гривень. Такої суми її офіційні доходи на той період не покривали. Зокрема, нібито дала вказівку подрузі придбати дві однокімнатні квартири в двох житлових комплексах. Вона не внесла до декларації ці дві однокімнатні квартири, готівку, що витратила на ремонт, лікування матері, авіаквитки, машину Mercedes та оренду квартири за $1300 на місяць. Обвинувачення вважає, що також Стефанішина збиралася придбати батькам будинок за 200-300 тисяч доларів.
- Захист стверджує, що прокуратура об'єднала в ці 13,9 млн ймовірно необґрунтованих активів різні витрати: від лікування до нерухомості. Нерухомість, за словами захисників, подруга Стефанішиної придбала за власні легальні доходи, а батьки Стефанішиної самостійно накопичили понад 4 млн грн на власне майно. Намір купити будинок під Києвом чи перегляди з ріелторами не є доказом покупки, а квартиру та автівку Mercedes підозрювана не мусила декларувати, оскільки, на думку захисту, не перевищила передбачені законом строки користування ними, писав проєкт "ВАКС вирішив".
- НАБУ і САП не публікували пресрелізів про оголошення підозри експослу України в США. Публічно відомо про це стало 5 серпня, коли Ользі Стефанішиній призначили засідання з обрання запобіжного заходу.
- 6 серпня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Ользі Стефанішиній. Слідчий суддя Віктор Ногачевський оголосив рішення – застава в 6 млн гривень.