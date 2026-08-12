Заставу Стефанішині суд визначив у межах справи про незаконне збагачення.

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Експосолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень до 11 серпня – строку, визначеного Вищим антикорупційним судом.

Про це повідомили "Суспільному" у пресслужбі ВАКС.

Заставу Стефанішині суд визначив у межах справи про незаконне збагачення.

Зазначається, що 11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід від Ольги Стефанішиної. Її розглянуть найближчим часом.

Контекст

Ольга Стефанішина отримала підозру в незаконному збагаченні та за двома епізодами ймовірного недостовірного декларування. Сторона обвинувачення стверджує, що за півтора роки (2024-2025) Стефанішина набула активів на 13,9 млн гривень. Такої суми її офіційні доходи на той період не покривали. Зокрема, нібито дала вказівку подрузі придбати дві однокімнатні квартири в двох житлових комплексах. Вона не внесла до декларації ці дві однокімнатні квартири, готівку, що витратила на ремонт, лікування матері, авіаквитки, машину Mercedes та оренду квартири за $1300 на місяць. Обвинувачення вважає, що також Стефанішина збиралася придбати батькам будинок за 200-300 тисяч доларів.

Захист стверджує, що прокуратура об'єднала в ці 13,9 млн ймовірно необґрунтованих активів різні витрати: від лікування до нерухомості. Нерухомість, за словами захисників, подруга Стефанішиної придбала за власні легальні доходи, а батьки Стефанішиної самостійно накопичили понад 4 млн грн на власне майно. Намір купити будинок під Києвом чи перегляди з ріелторами не є доказом покупки, а квартиру та автівку Mercedes підозрювана не мусила декларувати, оскільки, на думку захисту, не перевищила передбачені законом строки користування ними, писав проєкт "ВАКС вирішив".

НАБУ і САП не публікували пресрелізів про оголошення підозри експослу України в США. Публічно відомо про це стало 5 серпня, коли Ользі Стефанішиній призначили засідання з обрання запобіжного заходу.