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Зеленський: росіяни готують мобілізацію на осінь

До кінця року Росія планує мобілізувати кілька сотень тисяч росіян та ще стільки ж - наступного року.

Зеленський: росіяни готують мобілізацію на осінь
президент Володимир Зеленський
Фото: Зоряна Стельмах

За даними української розвідки, росіяни готують мобілізацію на осінь, після виборів до Держдуми.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні за підсумками доповіді очільника ГУР МО Олега Іващенка.

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"План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру", - заявив Президент.

За словами Зеленського, Росія планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року та ще стільки ж – на наступний рік. Окремо триває мобілізація по контрактах. 

"Готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", - йдеться в заяві глави держави.

Зеленський додав, що втрати Росії на території України щомісяця не менше 30 000 осіб, з них 60% - убитими.

  • Адміністрація Володимира Путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях під час “виборів” у Державну думу РФ на рівні понад 65-70%, а також забезпечити “Єдиній Росії” щонайменше 70% підтримки. 
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