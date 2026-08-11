ЄС мобілізував допомогу для тимчасового зберігання українського зерна

ЄС мобілізував надзвичайну допомогу для тимчасового зберігання українського зерна в межах діючих програм на суму до 1 мільйона євро.
Про це повідомило посольство ЄС в Україні за підсумками зустрічі послів і представників країн-членів ЄС із міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким.
Зустріч відбулася на тлі посилення Росією ударів по українському чорноморському експортному коридору.
Заступник посла ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас висловив підтримку у подоланні викликів.
На його думку, слід продовжувати роботу зі створення тимчасових сховищ, пошуку можливих варіантів фінансування для фермерів і розширення пропускної здатності альтернативних експортних маршрутів у рамках ініціативи ЄС «Шляхи Солідарності».
Партнери запевнили, що готові й надалі підтримувати Україну і посилювати координацію для зміцнення аграрного сектору.
- Упродовж липня російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України. Від початку серпня зафіксовано ще п'ять ударів.
- Міністр Висоцький повідомляв, що через постійні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси в Україні вже цієї осені може виникнути гострий дефіцит місць для зберігання врожаю обсягом 11 млн тонн.
- Крім того, понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть не потрапити на світові ринки через блокування морського експорту.