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ЄС мобілізував допомогу для тимчасового зберігання українського зерна

Європейська сторона пропонує продовжувати роботу зі створення тимчасових сховищ і розширення пропускної здатності шляхів солідарності.

ЄС мобілізував допомогу для тимчасового зберігання українського зерна
зерно
Фото: СЗР

ЄС мобілізував надзвичайну допомогу для тимчасового зберігання українського зерна в межах діючих програм на суму до 1 мільйона євро.

Про це повідомило посольство ЄС в Україні за підсумками зустрічі послів і представників країн-членів ЄС із міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким.

Зустріч відбулася на тлі посилення Росією ударів по українському чорноморському експортному коридору. 

Заступник посла ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас висловив підтримку у подоланні викликів. 

На його думку, слід продовжувати роботу зі створення тимчасових сховищ, пошуку можливих варіантів фінансування для фермерів і розширення пропускної здатності альтернативних експортних маршрутів у рамках ініціативи ЄС «Шляхи Солідарності».

Партнери запевнили, що готові й надалі підтримувати Україну і посилювати координацію для зміцнення аграрного сектору.

  • Упродовж липня російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України. Від початку серпня зафіксовано ще п'ять ударів. 
  • Міністр Висоцький повідомляв, що через постійні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси в Україні вже цієї осені може виникнути гострий дефіцит місць для зберігання врожаю обсягом 11 млн тонн.
  • Крім того, понад 30 млн тонн української аграрної продукції можуть не потрапити на світові ринки через блокування морського експорту.
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