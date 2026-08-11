ЄС мобілізував допомогу для тимчасового зберігання українського зерна

Європейська сторона пропонує продовжувати роботу зі створення тимчасових сховищ і розширення пропускної здатності шляхів солідарності.

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ЄС мобілізував надзвичайну допомогу для тимчасового зберігання українського зерна в межах діючих програм на суму до 1 мільйона євро.

Про це повідомило посольство ЄС в Україні за підсумками зустрічі послів і представників країн-членів ЄС із міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким.

Зустріч відбулася на тлі посилення Росією ударів по українському чорноморському експортному коридору.

Заступник посла ЄС в Україні Гедімінас Навіцкас висловив підтримку у подоланні викликів.

На його думку, слід продовжувати роботу зі створення тимчасових сховищ, пошуку можливих варіантів фінансування для фермерів і розширення пропускної здатності альтернативних експортних маршрутів у рамках ініціативи ЄС «Шляхи Солідарності».

Партнери запевнили, що готові й надалі підтримувати Україну і посилювати координацію для зміцнення аграрного сектору.