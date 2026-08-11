За даними Держстату, у липні інфляція в Україні пришвидшилася до 7,7% у річному вимірі, а за місяць ціни зросли на 0,3%.

Про це ідеться на сайті Нацбанку України.

Фактичні показники виявилися дещо вищими за прогноз НБУ через зміщення сезонності у пропозиції сирих продуктів та зростання адміністративних тарифів. Водночас базова інфляція залишилася на рівні попереднього місяця і склала 8,1%.

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НБУ зазначив, що овочі борщового набору подорожчали через зміщення термінів збору врожаю, оскільки торік надходження городини припало на липень, а цього року — на червень. Водночас ціни на м’ясо, яйця, яблука й інші фрукти знизилися, а зростання вартості помідорів і круп уповільнилося.

Подорожчання непродовольчих товарів дещо пришвидшилося до 0,8% у річному вимірі через перенесення наслідків попереднього послаблення гривні на імпорт. У сфері послуг повільніше дорожчали ресторани, готелі та медицина, проте оренда житла, послуги таксі та перевезення зросли в ціні через високу вартість пального й будівництва.

Зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 11,8% через підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення та проїзд у громадському транспорті в багатьох містах, а також через дорожчу логістику алкоголю й тютюну. Зростання цін на пальне сповільнилося до 28,0% завдяки стабільності у першій половині місяця, хоча наприкінці липня бензин і дизель знову почали дорожчати через стрибок світових цін на нафту.

Національний банк прогнозує подальше зростання інфляції найближчими місяцями — орієнтовно до 10% за підсумками 2026 року.

Основними чинниками тиску залишатимуться високі видатки бюджету, зростання витрат на оплату праці, наслідки подорожчання енергоносіїв і підвищення комунальних тарифів. Зниження інфляції до 6,9% очікують у 2027 році, а повернення до цільового показника 5% — у 2028 році.