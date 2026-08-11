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Ісландія передала Україні 80 тонн енергетичного обладнання

Його отримали енергетичні підприємства в п'яти областях.

Ісландія передала Україні 80 тонн енергетичного обладнання
Ісландія збільшить на третину свій внесок до Фонду підтримки енергетики України
Фото: Пресслужба Міненергетики

П’ять областей України отримали понад 80 тонн енергетичного обладнання від Ісландії, яке надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Обладнання отримали енергетичні підприємства в Тернопільській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Зазначається, що його використовуватимуть для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема для передачі та розподілу електроенергії, захисту мереж, а також проведення ремонтних і відновлювальних робіт.

"Отримане устаткування сприятиме зміцненню стійкості енергетичної інфраструктури та допоможе забезпечувати надійне електропостачання у регіонах", - заявили в Міненерго.

  • Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тис євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро. 
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