Ісландія передала Україні 80 тонн енергетичного обладнання

Його отримали енергетичні підприємства в п'яти областях.

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Ісландія збільшить на третину свій внесок до Фонду підтримки енергетики України

П’ять областей України отримали понад 80 тонн енергетичного обладнання від Ісландії, яке надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Обладнання отримали енергетичні підприємства в Тернопільській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Зазначається, що його використовуватимуть для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема для передачі та розподілу електроенергії, захисту мереж, а також проведення ремонтних і відновлювальних робіт.

"Отримане устаткування сприятиме зміцненню стійкості енергетичної інфраструктури та допоможе забезпечувати надійне електропостачання у регіонах", - заявили в Міненерго.