Ісландія передала Україні 80 тонн енергетичного обладнання

П’ять областей України отримали понад 80 тонн енергетичного обладнання від Ісландії, яке надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Обладнання отримали енергетичні підприємства в Тернопільській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Зазначається, що його використовуватимуть для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема для передачі та розподілу електроенергії, захисту мереж, а також проведення ремонтних і відновлювальних робіт.
"Отримане устаткування сприятиме зміцненню стійкості енергетичної інфраструктури та допоможе забезпечувати надійне електропостачання у регіонах", - заявили в Міненерго.
- Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тис євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро.