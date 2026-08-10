НБУ значно збільшив ліміти по картках на купівлю та зняття валюти

З 11 серпня в Національному банку України запрацює найбільший із початку повномасштабного вторгнення пакет валютної лібералізації для громадян України та українців закордоном.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Ліміт на купівлю безготівкової валюти збільшується вчетверо з 50 тис. грн до 200 тис. грн на місяць. Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

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Також до 200 тис. грн на день в НБУ підвищили ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном. Це важливо для всіх громадян, у тому числі тих, які зараз живуть за межами країни.

За кордоном щомісячний ліміт з гривневих рахунків збільшується зі 100 тис. грн до 200 тис. грн. Крім того, від 11 серпня в межах цього ліміту можна буде: оплачувати оренду житла за кордоном та розраховуватися не лише карткою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок (SWIFT-платежі тощо).

До розрахунків з валютних карток додають можливість переказів з рахунку на рахунок (включно зі SWIFT-платежами) у межах ліміту 200 тис. грн на місяць.

Місячний ліміт 500 тис. грн на оплату проживання за кордоном валютною карткою відтепер поширюватиметься також на оренду житла за кордоном та платежі з рахунку на рахунок.

"Щоб стимулювати приплив капіталу та посилити обороноздатність країни разом із діючим «донатним» лімітом запрацює «додатковий» ліміт, до якого включатимуться прямі благодійні внески бізнесу, отримувачем яких є військові частини ЗСУ та Нацгвардії", - розповів Пишний.

Згідно із ще одним рішенням, компанії зможуть передати власний «інвестиційний» та «додатковий» ліміти або їх частину іншим юридичним особам, які разом із цією компанією належать до однієї бізнес-групи.