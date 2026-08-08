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ЄС додатково спрямував 30 млн євро на українську енергетику

Кошти надійдуть до Фонду підтримки енергетики України.

ЄС додатково спрямував 30 млн євро на українську енергетику
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Європейський Союз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив в Telegram перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відтак загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро. За словами Шмигаля, кошти допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

Також за ці гроші закуповують критично необхідне обладнання для українських енергетичних компаній. Фінансування ЄС використовують і для забезпечення стабільного енергопостачання. Насамперед ідеться про критичну інфраструктуру.

  • За словами Шмигаля, енергосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла період рекордної серпневої спеки без застосування графіків погодинних відключень електроенергії.
  • Також максимально залучили доступні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяги імпорту електроенергії. Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України.
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