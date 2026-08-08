ЄС додатково спрямував 30 млн євро на українську енергетику

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Європейський Союз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив в Telegram перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відтак загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро. За словами Шмигаля, кошти допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

Також за ці гроші закуповують критично необхідне обладнання для українських енергетичних компаній. Фінансування ЄС використовують і для забезпечення стабільного енергопостачання. Насамперед ідеться про критичну інфраструктуру.