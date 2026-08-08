Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 2 млн євро від міжнародних партнерів

Обладнання придбали завдяки внескам Великої Британії, ЄС, Норвегії та Швейцарії до Фонду підтримки енергетики України.

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Цього тижня українські регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури майже на 2 млн євро. Його придбали завдяки внескам Великої Британії, ЄС, Норвегії та Швейцарії до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє Міненергетики.

За кошти Великої Британії придбали трансформатори та інше енергетичне обладнання для Одеської, Дніпропетровської та Вінницької областей.

Підтримка Швейцарії дала змогу закупити необхідне енергетичне обладнання для Дніпропетровщини.

За фінансової допомоги ЄС Харківщина та Дніпропетровщина отримали допоміжне обладнання для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури.

Коштом Норвегії для однієї з енергетичних компаній західного регіону придбали елементи енергетичного обладнання.