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ЄС додатково спрямував €30 млн до Фонду підтримки енергетики України

Загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро.

ЄС додатково спрямував €30 млн до Фонду підтримки енергетики України
Фото: З відкритих джерел

Євросоюз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро.

Про це повідомляє Міненерго.

За його словами, кошти Фонду використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі критично необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

"Кошти, які надходять через цей фінансовий інструмент, допомагають нам відновлювати пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповувати критично необхідне обладнання для наших енергетичних компаній та забезпечувати надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури", – наголосив Шмигаль.

У Міненергетики зазначили, що ЄС залишається одним із ключових партнерів України в енергетичній сфері та подякували Європейській комісії й Європейському Союзу за підтримку української енергетики.

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