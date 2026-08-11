Державна податкова служба України викрила схеми штучного дроблення бізнесу, що спричинили можливі втрати держбюджету в розмірі 1,7 млрд грн.

Про це повідомили в ДПСУ.

Від початку 2026 року ДПС виявила понад 500 брендів і торговельних марок з ознаками штучного дроблення бізнесу.

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Встановлено 23 великі торговельні мережі, які залучили до таких схем понад тисячу фізичних осіб – підприємців (ФОПів).

За попередніми оцінками, можливі втрати державного бюджету через ухилення від сплати податків становлять щонайменше 1,7 млрд гривень. Всі матеріали ДПС передала до правоохоронних органів. Наразі тривають досудові розслідування.

«І ця робота триває. Наразі наші фахівці аналізують можливе використання схем дроблення бізнесу ще у 18 великих торговельних мережах. Йдеться про підприємства роздрібної торгівлі одягом, взуттям, електронікою, годинниками, косметикою, побутовою хімією та заклади громадського харчування», – заявила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Вона зазначила, що сама по собі робота ФОП та співпраця компанії з такими ФОП не є порушенням. Але коли десятки підприємців лише формально є окремими суб’єктами господарювання, а фактично працюють як одна компанія – під спільним брендом, в одних магазинах, зі спільними працівниками, складами та управлінням, – це вже питання не моделі ведення бізнесу, а чесності сплати податків.