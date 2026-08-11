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Морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з травня

Заробіток РФ при цьому зменшився не суттєво, бо залишаються високими ціни на нафту.

Морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня з травня
танкер із російською нафтою
Фото: mbk-news.appspot.com

Експорт сирої нафти з Росії морем знизився до найнижчого показника з кінця травня через скорочення відвантажень у ключових портах Балтійського та Чорного морів.

У середньому за чотири тижні до 9 серпня обсяги морського експорту впали до 3,71 мільйона барелів на добу, пише Bloomberg

Головною причиною стало тимчасове зменшення ударів українських безпілотників по російських НПЗ наприкінці липня. Це дозволило заводам відновити переробку й спрямувати більше сировини всередину країни, зменшивши її експорт.

Зниження показників також зумовлене ситуацією в порту Новоросійськ, який працює лише на половину своєї потужності через атаки на танкери поблизу об'єкта. Крім того, вдвічі впали обсяги відвантажень у балтійському порту Усть-Луга.

Попри загальне зменшення фізичних обсягів експорту, тижневий дохід Росії суттєво не змінився і залишився на рівні близько 1,7 мільярда доларів на тиждень завдяки зростанню світових цін на нафту. Основні обсяги російської сировини продовжують спрямовувати до Азії, зокрема, до Індії та Китаю.

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