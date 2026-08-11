Білий дім скасував заборону на TikTok для урядових пристроїв

Це стало можливим після того, як ByteDance передала контроль над американським сегментом TikTok консорціуму інвесторів зі США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила використовувати TikTok на державних пристроях, оскільки додаток більше не загрожує національній безпеці.

Це стало можливим після того, як американські інвестори перебрали контроль над місцевим бізнесом соцмережі, пише Bloomberg.

Управління з питань менеджменту і бюджету Білого дому скасувало свою директиву 2023 року, яка забороняла застосунок через китайських власників. Міністерство юстиції США минулого місяця також підтвердило, що TikTok більше не підпадає під дію закону про заборону держслужбовцям використовувати ризиковані програми.

Зміни відбулися після того, як у січні китайська компанія ByteDance передала контроль над американським сегментом TikTok консорціуму інвесторів зі США. До нього увійшли компанії Oracle і Silver Lake Management. Угоду ініціював Дональд Трамп, щоб урятувати соцмережу від повного блокування в країні.

За висновком Мін'юсту США, зараз TikTok працює незалежно від ByteDance, а більшість акцій належить американцям. Нові власники переробили алгоритми рекомендацій і оновили систему кібербезпеки, щоб захистити дані урядовців.

Раніше американські посадовці побоювалися, що влада Китаю може збирати дані користувачів або поширювати дезінформацію, хоча TikTok і Пекін це заперечували. Сам Трамп хвалив соцмережу, називав її важливою для своєї перемоги на виборах 2024 року і дякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за допомогу у створенні умов для угоди.