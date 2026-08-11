Уряд Швейцарії виступив проти жорсткіших правил нейтралітету

Праві сили вимагають закріпити у Конституції, що, зокрема, країна не може вступати до жодних військових союзів.

Уряд Швейцарії відхилив ініціативу щодо суворого трактування нейтралітету країни, яку активісти прагнуть закріпити в конституції на референдумі 27 вересня.

Автори ініціативи вважають, що влада розмила класичний нейтралітет, коли запровадила економічні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і розширила співпрацю з НАТО, передає Reuters.

Наразі конституція країни не містить чіткого визначення нейтралітету. Активісти ж вимагають закріпити, що швейцарський нейтралітет є постійним і збройним, а країна не може вступати до жодних військових союзів.

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Також вони пропонують заборонити Швейцарії брати участь у конфліктах між іншими державами і вводити санкції проти воюючих країн без прямого рішення ООН.

Щоб винести це питання на загальне голосування, ініціатори зібрали понад 100 тисяч підписів. Якщо громадяни підтримають пропозицію, влада змінить конституцію.

Ініціативу підтримує права Швейцарська народна партія. Утім, червневе опитування Tamedia показує, що її наміри поділяють лише 34% громадян, тоді як 54% виступають проти.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс закликав голосувати проти таких змін. Він наголосив, що країна залишається нейтральною і не належить до жодного оборонного союзу. На його думку, запропоновані обмеження лише зв'яжуть державі руки й завадять завчасно планувати безпекову співпрацю з іншими партнерами.