Майже 300 французьких видань поскаржилися на Google через ШІ-огляди

Медіа подали скаргу до антимонопольного органу, адже побоюються, що ця функція зменшить трафік на їхних власних вебсайтах.

Об’єднання майже 300 французьких газет подало скаргу до антимонопольного органу країни через ШІ-огляди Google у результатах пошуку.

Про це повідомляє France24.

Медіа побоюються, що ця функція зменшить трафік на їхних власних вебсайтах.

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Це черговий випад медіакомпаній проти використання їхніх статей та іншого контенту американським техгігантом на тлі падіння доходів від реклами.

Наприкінці липня Google запустив у Франції свої ШІ-огляди, які з’являються над звичайними посиланнями та збирають інформацію з багатьох джерел.

Асоціація газет APIG хоче, щоб регулятор країни забезпечив “дотримання Google зобов’язань, взятих у 2022 році” у межах компенсаційної угоди з французькими медіагрупами. У заяві йдеться, що редактори не прагнуть зупинити інновації, але вимагають компенсації за використання їхнього контенту. У ній також йдеться, що Google запровадив нові ШІ-огляди без їхньої згоди, що є порушенням угоди 2022 року.

У 2024 році антимонопольний орган уже оштрафував Google на 250 мільйонів євро за недотримання пунктів цієї угоди.

Доходи багатьох медіагруп скоротилися протягом останніх 20 років – через масовий перехід реклами в онлайн, де технологічні компанії отримують значну частку прибутку. Критики стверджують, що ШІ-огляди завдають додаткової шкоди, адже зменшують трафік на газетні матеріали, і чимало користувачів не переходять до першоджерела.

Google стверджує, що огляди дають користувачам змогу ставити складніші запитання та знаходити новий контент, а також дають видавцям важелі для контролю власних матеріалів.