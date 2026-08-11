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Майже 300 французьких видань поскаржилися на Google через ШІ-огляди

Медіа подали скаргу до антимонопольного органу, адже побоюються, що ця функція зменшить трафік на їхних власних вебсайтах.

Майже 300 французьких видань поскаржилися на Google через ШІ-огляди
Фото: Adobe Stock

Об’єднання майже 300 французьких газет подало скаргу до антимонопольного органу країни через ШІ-огляди Google у результатах пошуку.

Про це повідомляє France24.

Медіа побоюються, що ця функція зменшить трафік на їхних власних вебсайтах.

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Це черговий випад медіакомпаній проти використання їхніх статей та іншого контенту американським техгігантом на тлі падіння доходів від реклами.

Наприкінці липня Google запустив у Франції свої ШІ-огляди, які з’являються над звичайними посиланнями та збирають інформацію з багатьох джерел.

Асоціація газет APIG хоче, щоб регулятор країни забезпечив “дотримання Google зобов’язань, взятих у 2022 році” у межах компенсаційної угоди з французькими медіагрупами. У заяві йдеться, що редактори не прагнуть зупинити інновації, але вимагають компенсації за використання їхнього контенту. У ній також йдеться, що Google запровадив нові ШІ-огляди без їхньої згоди, що є порушенням угоди 2022 року.

У 2024 році антимонопольний орган уже оштрафував Google на 250 мільйонів євро за недотримання пунктів цієї угоди.

Доходи багатьох медіагруп скоротилися протягом останніх 20 років – через масовий перехід реклами в онлайн, де технологічні компанії отримують значну частку прибутку. Критики стверджують, що ШІ-огляди завдають додаткової шкоди, адже зменшують трафік на газетні матеріали, і чимало користувачів не переходять до першоджерела.

Google стверджує, що огляди дають користувачам змогу ставити складніші запитання та знаходити новий контент, а також дають видавцям важелі для контролю власних матеріалів.

  • У грудні 2025 року Євросоюз почав перевіряти, чи Google порушив правила конкуренції, використовуючи контент, розміщений у мережі ЗМІ та іншими видавцями, для навчання та надання послуг штучного інтелекту без належної компенсації.
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