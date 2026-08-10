Українські рятувальники, які допомагають Франції боротися з масштабними лісовими пожежами, зупинили загоряння, що загрожувало населеному пункту. Повідомлення про пожежу надійшло від керівника координаційного центру: вогонь охопив близько 1 га лісового масиву, а через пориви вітру міг поширитися в напрямку населеного пункту, розповіли в ДСНС.
До гасіння залучили сили зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій – 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Пожежу вдалося ліквідувати.
«Поширення вогню вглиб лісового масиву та в напрямку населеного пункту не допущено», – розповіли рятувальники.
Цього року Франція зіткнулася з масштабними лісовими пожежами, підживлюваними сильною спекою. На допомогу дружній країні, яка протягом війни надає українцям значну підтримку, відправили фахівців ДСНС.