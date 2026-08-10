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Українські рятувальники допомагають у боротьбі з пожежами в Франції

Українські рятувальники, які допомагають Франції боротися з масштабними лісовими пожежами, зупинили загоряння, що загрожувало населеному пункту. Повідомлення про пожежу надійшло від керівника координаційного центру: вогонь охопив близько 1 га лісового масиву, а через пориви вітру міг поширитися в напрямку населеного пункту, розповіли в ДСНС.

До гасіння залучили сили зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій – 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Пожежу вдалося ліквідувати.

Фото: ДСНС України Telegram

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Фото: ДСНС України Українські рятувальники допомогли побороти лісову пожежу біля населеного пункту

«Поширення вогню вглиб лісового масиву та в напрямку населеного пункту не допущено», – розповіли рятувальники.

Цього року Франція зіткнулася з масштабними лісовими пожежами, підживлюваними сильною спекою. На допомогу дружній країні, яка протягом війни надає українцям значну підтримку, відправили фахівців ДСНС.