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У Франції українські рятувальники допомогли загасити пожежу, що загрожувала населеному пункту

Українська місія зведеного загону ДСНС працює з 4 серпня. 

У Франції українські рятувальники допомогли загасити пожежу, що загрожувала населеному пункту
Українські рятувальники допомагають у боротьбі з пожежами в Франції
Фото: ДСНС України

Українські рятувальники, які допомагають Франції боротися з масштабними лісовими пожежами, зупинили загоряння, що загрожувало населеному пункту. Повідомлення про пожежу надійшло від керівника координаційного центру: вогонь охопив близько 1 га лісового масиву, а через пориви вітру міг поширитися в напрямку населеного пункту, розповіли в ДСНС

До гасіння залучили сили зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій – 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Пожежу вдалося ліквідувати. 

Фото: ДСНС України Telegram

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Українські рятувальники допомогли побороти лісову пожежу біля населеного пункту
Фото: ДСНС України
Українські рятувальники допомогли побороти лісову пожежу біля населеного пункту

«Поширення вогню вглиб лісового масиву та в напрямку населеного пункту не допущено», – розповіли рятувальники. 

Цього року Франція зіткнулася з масштабними лісовими пожежами, підживлюваними сильною спекою. На допомогу дружній країні, яка протягом війни надає українцям значну підтримку, відправили фахівців ДСНС

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