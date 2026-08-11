Парламент Угорщини обрав нового президента

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Парламент Угорщини на позачерговому засіданні обрав новим президентом країни колишнього голову Верховного суду Андраша Баку, якого висунула партія «Тиса».

За його кандидатуру під час таємного голосування проголосували 140 депутатів, 6 висловилися проти, передає портал Telex.

Новий очільник держави офіційно обійме посаду 19 серпня.

Фракції «Фідес» та «ХДНП» відмовилися брати участь у голосуванні. Замість цього депутати відправилися покладати квіти до пам'ятника подіям 1956 року в Таті.

Опозиційні сили розкритикували кандидатуру Баки через його попередні судові рішення щодо подій 1956 та 2006 років.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр оголосив про висунення кандидатури Баки після відмови шахістки Юдіт Полгар, якій найперше пропонували цю посаду. Також політики розглядали кандидатури історика Ігнаца Ромшича і адвоката Ботонда Фюлепа. У підсумку керівництво партії провело співбесіди з десятьма кандидатами, а за результатами внутрішнього голосування зупинилося на кандидатурі Баки.