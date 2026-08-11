Навала медуз змусила зупинити три реактори найбільшої АЕС Франції

На атомній електростанції "Гравлін" на півночі Франції через масове скупчення медуз зупинили три реактори та знизили потужність ще одного.

Про це повідомляє BFM TV.

Медузи потрапили до систем забору та фільтрації морської води. Один реактор працює на повній потужності, а ще один – перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

Французька енергетична компанія EDF заявила, що ситуація не становить загрози для безпеки персоналу, довкілля чи безпеки самих ядерних установок.

Рік тому на станції сталася майже така сама ситуація: через навалу медуз автоматично зупинилися чотири реактори. Їхнє повернення до роботи відбувалося поступово, а останній реактор підключили до національної електромережі приблизно через десять днів.

Масова поява медуз на узбережжі півночі Франції є сезонним явищем, однак останніми роками великі скупчення у регіоні фіксують дедалі частіше. Серед причин поширення медуз експерти називають, зокрема, підвищення температури океанів через зміну клімату та надмірний вилов риби.