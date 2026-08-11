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У Німеччині через невідомий дрон тимчасово зупинили роботу аеропорту Ганновера

Через критичну важливість об'єкта правоохоронці не виключають можливість гібридної діяльності.

У Німеччині через невідомий дрон тимчасово зупинили роботу аеропорту Ганновера
аеропорт Ганновера, фото ілюстративне
Фото: bild.de

Через невідомий дрон у Гановері в Німеччині довелося тимчасово зупинити роботу аеропорту.

Поліція протягом двох годин переслідувала дрон. Через появу літального апарата фахівці неодноразово закривали злітно-посадкову смугу і повітряний простір, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

Інцидент змінив розклад руху авіатранспорту: диспетчери перенаправили вантажний літак, а також затримали декілька запланованих вильотів і прильотів.

У внутрішньому звіті поліції зазначили, що через критичну важливість об'єкта правоохоронці не виключають можливість гібридної діяльності. Водночас поліцейські поки не можуть підтвердити зв'язок цього випадку з аналогічною подією, яка сталася кілька днів тому в Лейпцигу.

Спеціальний пристрій Федеральної поліції для виявлення дронів не зафіксував цей безпілотник. Через це правоохоронці припускають, що дрон не належить до звичайних комерційних моделей, які виявляють наявні технології.

  • У ніч на 5 серпня за кілька метрів від українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле виявили підозрілий предмет. З'ясувалося, що це невеликий безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором. Поруч було одразу кілька вантажних літаків.
  • Через інцидент аеропорт тимчасово призупинив роботу, а частину рейсів перенаправили до інших аеропортів.У цей же час транспортний літак компанії DHL, який не зміг приземлитися в Лейпцигу, під час повторного набору висоти зіткнувся з невідомим об'єктом. 
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