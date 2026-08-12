Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із Пашиняном подальшу співпрацю

Сторони визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці.

Зеленський обговорив із Пашиняном подальшу співпрацю
Володимир Зеленський
Фото: Фейсбук сторінка Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між нами є постійний діалог", – зазначив Зеленський.

Реклама

За його словами, під час розмови сторони обговорили результати його візиту до Вірменії та визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці.

Також Зеленський подякував Пашиняну за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври.

"Важливої дати для християн усього нашого регіону", – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна та Вірменія домовилися продовжувати підтримувати постійний контакт.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies