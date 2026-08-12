Зеленський обговорив із Пашиняном подальшу співпрацю

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Зараз відносини між Україною та Вірменією стають ще більш конструктивними, і важливо, що між нами є постійний діалог", – зазначив Зеленський.

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За його словами, під час розмови сторони обговорили результати його візиту до Вірменії та визначили пріоритетні напрями подальшої співпраці.

Також Зеленський подякував Пашиняну за привітання з нагоди 975-ї річниці заснування Києво-Печерської лаври.

"Важливої дати для християн усього нашого регіону", – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна та Вірменія домовилися продовжувати підтримувати постійний контакт.