Зеленський підписав указ про створення національного парку "Чорний Ліс" на Кіровоградщині

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення національного природного парку "Чорний Ліс" на території Кіровоградської області.

Відповідно до указу №719/2026, новий природний парк розташовуватиметься у Кропивницькому районі.

До території парку включено 13 710,2441 га земель державної та комунальної власності.

12 844,5 га земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", вилучаються у землекористувача та передаються національному природному парку у постійне користування;

865,7441 га земель комунальної власності (землі водного фонду, сільськогосподарського та лісогосподарського призначення) включаються до території парку без вилучення у нинішніх землекористувачів.

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Крім того, указом підтримано пропозицію Кабінету міністрів щодо створення спеціальної адміністрації національного природного парку "Чорний Ліс", яка працюватиме у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Уряд має протягом шести місяців затвердити Положення про парк.

Також у 2027–2029 роках Кабмін має розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок та оформлення речових прав на відповідні земельні ділянки, а також розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку.

Окремо передбачено розроблення проєкту організації території національного природного парку "Чорний Ліс", який визначатиме питання охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів.

Фінансування функціонування нового національного парку має бути передбачене під час підготовки проєктів державного бюджету на 2027 рік та наступні роки.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.