На місці удару дронами спалахнула пожежа, є пошкоджена техніка.

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Уночі російські війська атакували безпілотниками територію одного з підрозділів рятувальників у Херсоні.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Внаслідок ударів пошкоджені приміщення, спеціальна та інженерна техніка. Також виникли пожежі. Рятувальники не постраждали, оскільки під час атаки особовий склад перебував в укритті.

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У ДСНС зазначили, що такі удари ворога – прицільні.

"Армія РФ вкотре б’є по тих, хто щодня, ризикуючи власним життям, приходить на допомогу іншим", – зауважили рятувальники.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України