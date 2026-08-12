Уночі російські війська атакували безпілотниками територію одного з підрозділів рятувальників у Херсоні.
Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Внаслідок ударів пошкоджені приміщення, спеціальна та інженерна техніка. Також виникли пожежі. Рятувальники не постраждали, оскільки під час атаки особовий склад перебував в укритті.
У ДСНС зазначили, що такі удари ворога – прицільні.
"Армія РФ вкотре б’є по тих, хто щодня, ризикуючи власним життям, приходить на допомогу іншим", – зауважили рятувальники.
- Вранці 12 серпня ворожі війська обстріляли Корабельний район Херсона. Постраждалих – четверо. У них мінно-вибухові травми.
- Щодо Херсонської області, то за попередню добу внаслідок атак Росії загинули двоє людей, поранені 14. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, транспорту, закладах торгівлі.