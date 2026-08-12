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Російська армія вночі атакувала підрозділ ДСНС у Херсоні

На місці удару дронами спалахнула пожежа, є пошкоджена техніка.

Російська армія вночі атакувала підрозділ ДСНС у Херсоні
Росія обстріляла підрозділ рятувальників в Херсоні
Фото: ДСНС України

Уночі російські війська атакували безпілотниками територію одного з підрозділів рятувальників у Херсоні.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Внаслідок ударів пошкоджені приміщення, спеціальна та інженерна техніка. Також виникли пожежі. Рятувальники не постраждали, оскільки під час атаки особовий склад перебував в укритті.

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У ДСНС зазначили, що такі удари ворога – прицільні.

"Армія РФ вкотре б’є по тих, хто щодня, ризикуючи власним життям, приходить на допомогу іншим", – зауважили рятувальники.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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