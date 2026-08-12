У розвідці зазначили, що Росія досі не здатна повноцінно замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами і наголосили на важливості санкцій.

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Фахівці Головного управління розвідки виявили комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 "Монохром", що може свідчити про застосування технологій штучного інтелекту.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Воєнна розвідка публікує нові дані в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions - йдеться про 35 електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих противником.

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Також серед компонентів:

компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку росія почала встановлювати на БпЛА "Гєрань-2" для виявлення та ураження зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій Сил оборони;

китайська камера Honpho TS130C-01 з реактивного БпЛА "Гєрань-4";

компоненти активної головки самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати походження його електронної компонентної бази.

Розвідники зазначають, що дворічний досвід показує, що Росія досі не здатна повноцінно замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами.

"Виявлення Nvidia Jetson у новій російській ракеті вкотре демонструє необхідність посилення санкційного тиску та координації зусиль цивілізованого світу", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, що фахівці ГУР станом на серпень 2026 року ідентифікували 5 816 іноземних компонентів у 202 системах російського озброєння.