На Сумщині через обстріли загинули 2 людини, повітряна тривога тривала 24 години

На Сумщині за добу через російські обстріли загинули двоє людей. Ще четверо цивільних постраждали.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація вранці 12 серпня.
У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами загинув 61-річний чоловік. Через атаки дронів травмувалися чоловіки віком 44 та 31 рік.
У Великописарівській громаді вночі 11 серпня російський безпілотник влучив у будинок. Загинув 62-річний чоловік. 69-річний чоловік отримав поранення.
У Роменській громаді через удар БпЛА постраждала 51-річна жінка. Також до медиків звернулися люди, які зазнали поранень у попередні дні.
За добу російські війська майже 100 разів обстріляли Сумщину. Під ударами були 27 населених пунктів у 15 громадах. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Росіяни били з мінометів та артилерії. Також застосовували FPV-дрони, БпЛА інших типів та керовані авіабомби.
Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, автомобілі, складські й нежитлові приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури. Повітряна тривога на Сумщині тривала 24 години.