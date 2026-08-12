За добу росіяни завдали 1011 ударів по Запорізькій області: один загиблий і 9 поранених

Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще девʼять дістали поранень.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби росіяни завдали 1011 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Ворог також спрямував 6 ракетних ударів по Запоріжжю.

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Окупанти здійснили 20 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Жовтій Кручі, Юліївці, Григорівському, Новоолександрівці, Григорівці, Преображенці, Сонячному, Червоному Яру, Васинівці, Омельнику, Різдвянці, Червоній Криниці, Барвинівці, Єгорівці.

718 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Новомиколаївку, Тернувате, Розумівку, Біленьке, Матвіївку, Новояковлівку, Веселянку, Річне, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір’я, Чарівне, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Рівне, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Воздвижівку, Придорожнє, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Новоселівку, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Микільське.

Зафіксовано два обстріли із РСЗВ по Чарівному.

265 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному.

Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.