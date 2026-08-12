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​За добу на фронті відбулося 237 боєзіткнень, найбільше - на Костянтинівському і Покровському напрямках

Вчора ворог також завдав двох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет та 80 авіаційних ударів.

​За добу на фронті відбулося 237 боєзіткнень, найбільше - на Костянтинівському і Покровському напрямках
Військовослужбовці ЗСУ .

Розпочалася 1631 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет та 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 155 дронів-камікадзе та здійснили 3422 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 28 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Рогізне, Товстодубове, Безсалівка, Винторівка, Гірки, Яструбщина, Тополя Сумської області. Авіаударів зазнали Суми, Гурко-Ожинка, Пустогород.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, один район зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили сім ворожих штурмів. Водночас агресор здійснив 71 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця та в бік населених пунктів Хатнє, Колодязне, Охрімівка й Водяне.

На Куп’янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у районах Загризового, Курилівки та в бік Радьківки й Петропавлівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Зарічне та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука, Каленики  та в бік Рай-Олександрівки й Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну наступальну дію в бік Юрківки.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 34 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка та у бік населених пунктів Довга Балка, Степанівка, Торецьке, Новий Донбас, Кучерів Яр.

37 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Мирне,  Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та в районі Лугівського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено сім бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1767 безпілотних літальних апаратів, 388 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

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