12 серпня в Україні похолоднішає, переважно без опадів

Середня температура вдень +26°. Тепліше лише на півдні та сході країни.

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В середу, 12 серпня, в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Погода в Україні 12 серпня

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Мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, вдень 21-26°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 28-33°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Також до 13 серпня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.