12 серпня в Україні похолоднішає, переважно без опадів

В середу, 12 серпня, в Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 12-17°, вдень 21-26°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 28-33°.
На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.
Також до 13 серпня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.