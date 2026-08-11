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Екіпаж "Білих Янголів" евакуював з Нікополя ще п'ять людей

Сім'я з трьома дітьми мешкала в зоні постійних російських обстрілів.

Екіпаж "Білих Янголів" евакуював з Нікополя ще п'ять людей
Евакуація з Нікополя
Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Екіпаж поліції «Білі Янголи» евакуював з Нікополя ще п'ять людей та кота.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Подружжя 47-річних Павла та Марини разом з трьома доньками  (19, 11 та 7 років) вирішили виїхати з Нікополя через постійні ворожі обстріли, оскільки мешкали неподалік берегової лінії.

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Разом з родиною евакуювали і їх домашнього улюбленця - кота.

"Евакуацію проводили з урахуванням безпекової ситуації. Дороги, якими люди виїжджають із Нікополя та інших прифронтових населених пунктів, постійно перебувають під ворожими ударами, тому правоохоронці щоразу обирають найбезпечніший час для виїзду", - зазначили в поліції.

Наразі родина перебуває у безпеці.

  • Близько 80 людей вдалось евакуювати з Нікопольщини упродовж липня. Серед них - діти та маломобільні громадяни.

 

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