Екіпаж поліції «Білі Янголи» евакуював з Нікополя ще п'ять людей та кота.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Подружжя 47-річних Павла та Марини разом з трьома доньками (19, 11 та 7 років) вирішили виїхати з Нікополя через постійні ворожі обстріли, оскільки мешкали неподалік берегової лінії.
Разом з родиною евакуювали і їх домашнього улюбленця - кота.
"Евакуацію проводили з урахуванням безпекової ситуації. Дороги, якими люди виїжджають із Нікополя та інших прифронтових населених пунктів, постійно перебувають під ворожими ударами, тому правоохоронці щоразу обирають найбезпечніший час для виїзду", - зазначили в поліції.
Наразі родина перебуває у безпеці.
- Близько 80 людей вдалось евакуювати з Нікопольщини упродовж липня. Серед них - діти та маломобільні громадяни.