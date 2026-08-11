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​Колишній інженер локомотивного депо отримав 15 років тюрми за наведення ударів РФ по Лиману

Також зрадник обходив Лиман і його околиці, фіксував пункти базування Сил оборони та позначав потенційні цілі на гугл-картах.

​Колишній інженер локомотивного депо отримав 15 років тюрми за наведення ударів РФ по Лиману
правосуддя
Фото: Судова влада

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав коригувальник російських обстрілів на Донеччині. 

За даними контррозвідки та слідчих Служби безпеки України, зрадником виявився колишній головний інженер місцевого локомотивного депо.

Експосадовець потрапив у поле зору російських спецслужб через свого знайомого — «депутата ДНР» із тимчасово окупованої території. Після вербування агент обходив Лиман і його околиці, фіксував пункти базування Сил оборони та позначав потенційні цілі на гугл-картах. Отримані скріншоти він надсилав месенджером своєму російському куратору для підготовки ударів керованими авіабомбами та артилерією.

Щоб убезпечити себе під час коригування вогню по громаді, чоловік оселився у підвалі багатоквартирного будинку у прифронтовому місті. Затримали агента у травні цього року в Слов’янську і вилучили під час обшуків смартфон із доказами роботи на росіян.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді і призначив йому покарання у вигляді тривалого тюремного терміну з конфіскацією майна.

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