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У Польщі офіційно спростували фейк про те, що український підліток напав на місцевого хлопця

У польському міністерстві внутрішніх справ заявили, що організатором нападу на 15-річного хлопця в Каменній Гурі був поляк.

У Польщі офіційно спростували фейк про те, що український підліток напав на місцевого хлопця
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

У МВС Польщі спростували черговий фейк про нібито “злочин українця”, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У польському інфопросторі активно поширювалися публікації, нібито резонансний напад із ножем на польського підлітка здійснив “16-річний українець”.

У польському міністерстві внутрішніх справ офіційно спростували цю інформацію, заявивши, що організатором нападу на 15-річного хлопця в Каменній Гурі був поляк, а не українець. Постраждалий також є громадянином Польщі. 

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“Поширення таких повідомлень – це не що інше, як російська дезінформація, мета якої – посварити поляків і українців та розпалити страх і ненависть”, – заявила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька.

Цей фейк є частиною масованої дезінформаційної кампанії з дискредитації українців у польському інформаційному просторі. Росія через мережу ботів та анонімних акаунтів у соцмережах масово вкидає фейки та дезінформацію польською мовою, щоб спровокувати в Польщі міжетнічні конфлікти та внутрішню дестабілізацію.

У Польщі почастішали напади на українців. Серед останніх випадків – у Гданську п’яний поляк спробував напасти на громадянина України і побив двох співвітчизників, сприйнявши їх за українців. Чоловіку не сподобався акцент перехожого. Згодом він напав на поляків – батька та сина, яких називав “бандерівцями”.

Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку. Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік. У прокуратурі вважають, що наразі немає підстав вважати злочин таким, що стався на ґрунті національної чи етнічної нетерпимості.

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